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Filenin sultanları Avrupa'da zirveye çıkarak Los Angeles 2028 biletini garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası zaferiyle Los Angeles 2028'e doğrudan katılma hakkı kazandı ve Türkiye olimpiyat vizesini garantiledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Filenin sultanları Avrupa'da zirveye çıkarak Los Angeles 2028 biletini garantiledi

Avrupa şampiyonluğuyla gelen doğrudan olimpiyat vizesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon olarak Türkiye’ye bir kez daha büyük bir başarı getirdi. Bu zafer, Filenin Sultanları’na Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı kazandırdı.

zaferin önemi:

Avrupa’nın zirvesine çıkarak elde edilen bu şampiyonluk, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor. Takımın Avrupa şampiyonluğu, kısa vadeli başarı olmanın ötesinde organizasyon, dayanışma ve sürdürülebilir performansın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

olimpiyat perspektifi:

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Los Angeles 2028’e katılmayı şimdiden garantilemiş oldu. Daha önce Londra 2012, Tokyo 2020 ve Paris 2024’te Türkiye’yi temsil eden ekip, böylece üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak.

Şampiyonluğun getirdiği moral ve deneyim, takımın önümüzdeki yıllarda uluslararası turnuvalarda rekabetçi kalması için önemli bir zemin oluşturuyor. Federasyon ve teknik ekip için artık hedef, elde edilen başarıyı sürdürülebilir projeler ve hazırlık programlarıyla kalıcı hale getirmek olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI’NDA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI’NDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞARAK 2028 LOS ANGELES OLİMPİYAT OYUNLARI’NA DOĞRUDAN KATILMA HAKKI KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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