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Çamurun dişinden kurtarma: Kars'ta çiftçiler pancar söküm makinesini imeceyle çıkardı

Kars'ın Demirkent köyünde soğuyan hava ve son yağışlarla ağırlaşan tarlarda pancar söküm makinesi çamura saplandı; traktörler ve imeceyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çamurun dişinden kurtarma: Kars'ta çiftçiler pancar söküm makinesini imeceyle çıkardı

Kars'ta çiftçilerin çamur mesaisi

Kars'ta havaların soğuması ve son dönemde etkili olan yağışlar, şeker pancarı hasadını hızlandırdı. Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde üreticiler, tarlalarını zamanında toplamak için zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Makinenin saplanması ve yaşanan güçlükler:

Çalışmalar sırasında bölgede bir noktada pancar söküm makinesi çamura saplandı. Ağırlaşan zemin nedeniyle iş makinesi kendi imkânlarıyla çıkarılamayınca çiftçiler durum karşısında zor anlar yaşadı. Yağışların ve düşen hava sıcaklıklarının tarlayı ağırlaştırması, makinelerin ilerlemesini daha da güçleştirdi.

Makinenin bulunduğu alanın yumuşak olması, kaldırma ve çekme işlemlerini riskli hâle getirdi; köylüler, makinaya ek zarar vermemek için temkinli hareket etti.

İmeceyle kurtarma ve operasyonun sonucu:

Bölge halkı hızlıca organize olarak traktörlerini makinenin bulunduğu alana getirdi. Traktörlere bağlanan halat ve koordineli çalışma sayesinde uzun uğraşlar sonunda makine saplandığı çamurdan çıkarıldı. Çiftçilerin imece usulüyle yürüttüğü kurtarma, ekiplerin dayanışmasını ortaya koydu.

Operasyonun ardından üreticiler, hasada devam ederek pancarlarını toplamaya çalıştı. Çiftçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen tarlalardaki işleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARS’TA ÇİFTÇİLERİN ÇAMUR MESAİSİ: PANCAR SÖKÜM MAKİNESİ ÇAMURA SAPLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA ÇİFTÇİLERİN ÇAMUR MESAİSİ: PANCAR SÖKÜM MAKİNESİ ÇAMURA SAPLANDI(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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