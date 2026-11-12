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HABAŞ patlamasında dokuz tutuklama, Başaran’a ev hapsi

HABAŞ Demir Çelik’te 9 Kasım patlamasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı; Yönetim Kurulu Başkanı Başaran ise ev hapsine gönderildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

HABAŞ patlamasında dokuz tutuklama, Başaran’a ev hapsi

Soruşturmanın son gelişmeleri:

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir savunma ve adli süreç aşamasına gelindi. Olayda hayatını kaybeden işçi sayısı 18 olarak kaydedildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 9 kişi, "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı; HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Gözaltılar ve cezaevi işlemleri:

Nöbetçi hakimlik kararları sonrası tutuklanan şahıslar Menemen Hatundere Cezaevi’ne gönderildi. Aralarında yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisinin bulunduğu şüpheli listesi kapsamında işlemler tamamlandı.

Soruşturma kapsamı ve teknik incelemeler:

Soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılırken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen işlemler kapsamında dört cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Patlamanın nedeninin ve muhtemel ihmallerin tespiti amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatıldı. Fabrikadaki üretim faaliyetleri de soruşturma süresince durduruldu.

Adli süreç ve bilirkişi raporları tamamlandıkça dava sürecine ilişkin ek adımlar atılacak; soruşturmanın ayrıntıları ve sorumluluk tespitine dönük çalışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek.

ALİAĞA İLÇESİNDE 18 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI&#039;NDAKİ PATLAMAYA...

ALİAĞA İLÇESİNDE 18 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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