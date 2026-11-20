Pako Köpek Eğitim Parkı'nda hızlı bakım ve onarım

Kuşadası Belediyesi, bir hayvanseverin sosyal medya üzerinden ilettiği talep doğrultusunda Türkmen Mahallesi'ndeki Pako Köpek Eğitim Parkında bakım ve onarım çalışması başlattı. Kısa sürede harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta bulunan eskiyen donatıların yenilenmesi ve kullanım şartlarının iyileştirilmesi için çalıştı.

Parkın özellikleri:

Pako Köpek Eğitim Parkı, 650 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olup zemini doğal çimle kaplıdır. Parkta köpeklerin eğitim ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 12 köpek oyun ve eğitim ünitesi, dinlenme için banklar ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 suluk bulunuyor. Bu donatılar, hem hayvanların güvenli kullanımına hem de sahiplerinin konforuna uygun şekilde tasarlanmış durumda.

Yapılan çalışmalar ve hedefleri:

Ekiplerin çalışmaları kapsamında öncelikle eskiyen ekipmanların yenilenmesine öncelik verildi; eksik veya hasarlı parçalar onarıldı, kullanım güvenliği artırıldı. Belediye, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda düzenli yürütülen bakım faaliyetlerinin benzerini can dostların kullanımına sunulan alanlar için de sürdürdüğünü belirtiyor. Amaç, köpeklerin sahipleriyle birlikte güvenli, sağlıklı ve keyifli zaman geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak ve mevcut alanların ömrünü uzatmaktır.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, vatandaşlardan gelen taleplere önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Kuşadası’nda yalnızca hemşehrilerimizin değil, yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın da ihtiyaçlarını gözeten birçok projeyi hayata geçirdik. Türkmen ve Kadıkalesi mahallelerimizde bulunan köpek eğitim parklarımız da bu anlayışımızın önemli bir parçası. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, ihtiyaçlara en kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyoruz. Can dostlarımızın sahipleriyle birlikte güvenli, sağlıklı ve keyifli zaman geçirebilmeleri için bu alanların bakımına büyük önem veriyor ve can dostlarımızın yaşam kalitesini önemsiyoruz. Kuşadası’nda tüm canlıların ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, benzer talepler geldiği takdirde ilgili alanlarda aynı titizlikle müdahale etmeye devam edeceklerini ve kent genelinde yeşil alanların sürdürülebilir kullanımına öncelik verdiklerini ifade etti.

KUŞADASI BELEDİYESİ, BİR HAYVANSEVERİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETTİĞİ TALEP ÜZERİNE TÜRKMEN MAHALLESİ’NDEKİ PAKO KÖPEK EĞİTİM PARKI’NDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. KISA SÜREDE HAREKETE GEÇEN PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, PARKTA ESKİYEN DONATILARI YENİLEYEREK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.