Can dostlarının peşinden yaşamını değiştirdi, İzmir'de yeni yuvasına ortak oldu

Doğal Yaşam Parkı'nda yeni hayat:

Kocaeli Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasıyla İzmir'e nakledilen dört primat, yıllardır onlarla ilgilenen bakıcıları Tuğçe Nur Bostancı'yı yanlarından ayırmadı. Doğal Yaşam Parkı, yeni gelen siamang ve gibon aileleri için hem mekânsal hem de bakım açısından hazırlıklar yaptı; Bostancı ise onlarla birlikte gelmeyi seçti.

Parkın yeni sakinleri arasında siamang ailesinin annesi 24 yaşındaki Savannah, Türkiye'de doğan ilk siamang yavrusu 9 yaşındaki Mula ile gibonlardan 29 yaşındaki Justine ve 16 yaşındaki Bruno yer alıyor. Bu dörtlü, Darıca'dan ayrılırken tanıdıkları bakıcılarının varlığı sayesinde adaptasyon sürecini daha güvenli geçirdi.

Bostancı'nın kararı ve aralarındaki bağ:

Bostancı, hayvanlardan ayrılmak zorunda kalamayacağını belirterek, "Arkalarından bakıp el sallayamazdım" dedi. Bu söz, onun için sadece bir iş değişikliğinden öte bir yaşam tercihi olduğunu gösteriyor; yıllarca birlikte olduğu hayvanların yeni yaşamlarına eşlik etmek istemesi kararın merkezinde yer aldı.

Bostancı, hayvanların karakterlerini, seslerini ve ruh hallerini tanıdığına dikkat çekti: "Ben onların karakterlerini, ruh hallerini, neşelerini, hüzünlerini bir bakışta anlayabiliyorum. Onlar da benim sesime, kokuma ve tavırlarıma alışkın. Birlikte bir rutinimiz var." Bu karşılıklı uyum, taşınma sonrası güven duygusunun hızla yeniden kurulmasına yardımcı oldu.

Sabah şarkıları adaptasyonun işareti:

İzmir'e geldikleri ilk zamanlarda daha sakin davranan siamangların zamanla sabahları şarkı söylemeye başlaması, psikolojik rahatlığın en somut göstergesi oldu. Bostancı, bu durumu şöyle özetledi: "İzmir’e geldikleri ilk zamanlar şarkı söylemiyorlardı, daha sakinlerdi. Şimdi her sabah onların şarkılarını dinliyoruz. Bu, onların ‘Bu alan artık bizim yuvamız’ demesinin şekli."

Hayvanların davranışlarındaki bu canlılık, onların mutlu ve iletişim halinde olduklarını gösteriyor; aksi durumlarda ise yalnız kalmak istedikleri ve daha çekingen oldukları gözlemleniyor. Bostancı, bakımının iş tanımının ötesine geçtiğini belirterek, "Hayatımı onlar için değiştirdim" dedi ve sürekli onların durumunu düşündüğünü ekledi.

Darıca'dan İzmir'e uzanan bu yolculuk, primatların adres değişikliğini aşarken, onlara yıllardır emek veren insanların da yeni yuvalarına kavuştuğunu gösteriyor. Savannah, Mula, Justine ve Bruno yeni alanlarında yaşamlarını sürdürürken, Tuğçe Nur Bostancı her sabah tanıdık seslerle güne başlamanın huzurunu yaşıyor.

DARICA'DAN İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NA GETİRİLEN PRİMATLAR, KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYARAK PEŞLERİNDEN İZMİR'E YERLEŞEN BAKICILARI TUĞÇE NUR BOSTANCI İLE BİRLİKTE