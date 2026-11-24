Çalışma saatleri değişikliği:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Merkez, daha önce saat 19.00'da kapanırken yapılan yeni uygulamayla ziyaretçilerini 21.00'e kadar ağırlayacak.

Öğrencilere ve araştırmacılara akşam desteği:

Merkez, kütüphane ve ders çalışma alanı imkânı sunuyor ve vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Çanakkale Kordon bölgesinde sınırlı olan ücretsiz ders çalışma mekanları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen düzenlemeyle öğrencilerin merkezden daha uzun süre faydalanabilmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamanın sundukları:

Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler ve araştırmacılar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin sunduğu kütüphane ve çalışma ortamından saat 21.00'e kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Yapılan değişiklik, özellikle akşam saatlerinde çalışma imkânı arayanlar için ek bir olanak sağlıyor.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ. DAHA ÖNCE SAAT 19.00’DA KAPANAN MERKEZ, YAPILAN YENİ DÜZENLEMEYLE ARTIK SAAT 21.00’E KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.