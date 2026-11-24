projenin kapsamı:

Küçükçekmece Belediyesi, Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yürütülen çalışmayla mahalleye yeni bir altyapı ve sosyal alan kazandırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanma süresi olarak Mart 2027 öngörülüyor ve çalışmalar devam ediyor.

alan ve kapasiteler:

Toplam 6112,74 m2lik sahada inşa edilen proje kapsamında iki katlı zemin altı otopark yer alacak. Otoparkın toplam kapasitesi 198 araç olarak planlandı. Ayrıca park düzeninde 10 araçlık engelli park yerleri ile 20 araçlık elektrikli araç park yeri ayrıldı.

meydan ve sosyal yaşam:

Otoparkın üstünde gerçekleştirilecek meydan düzenlemesiyle Gültepe Mahallesi'ne yeni bir buluşma ve dinlenme alanı kazandırılacak. Meydan, mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği şekilde tasarlanacak; böylece bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, projenin hem araç park ihtiyacını azaltacağını hem de kent içinde daha kullanışlı ve sosyal bir alan oluşturacağını belirtiyor. Çalışmaların planlandığı takvim doğrultusunda sürmesi halinde bölge hizmete açıldığında günlük hayatın rahatlayacağı öngörülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN ZEMİN ALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR