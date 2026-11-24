Aydın'da tören valilik önünde başladı:

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Katılımcılar ve protokol hareketleri:

Törene öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Resmi törenlerin tamamlanmasının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Günün anlamına dair vurgular:

Etkinlikler, 24 Kasım'ın öğretmenlerin toplumsal rolüne dikkat çeken bir gündür anlayışıyla yürütüldü. Törene katılan yetkililer ve eğitimciler, günün anlam ve önemine ilişkin gözlemlerini paylaştı ve eğitim camiasının desteklenmesinin önemini vurguladı.

AYDIN’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.