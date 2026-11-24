Başkanın açıklamaları

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katıldığı bir televizyon programında ilçede eğitim ve kentsel dönüşüm projelerinin son durumuna ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen görüşmeler sonucunda 2027-2028 eğitim-öğretim döneminde tamamen tekli eğitime geçileceğini müjdeledi ve sürecin nasıl ilerlediğine dair bilgi verdi.

Tekli eğitime geçiş ve maliyet vurgusu:

Yalçın, konuşmasında göreve başladığı ilk dönemde dile getirdiği hedefi hatırlatarak, "8 yıl önce göreve başladığımda ‘ben öğretmenim, benim ilçemde inşallah tekli eğitime geçilecek’ diye bir iddiada bulundum" ifadelerini kullandı. Milli eğitim müdürlüğüyle yapılan görüşmelerin ardından tekli eğitime geçiş tarihinin netleştiğini belirtti ve devlet desteğine dikkat çekti. Başkan, milli eğitim müdürlüğünün okul yapımından ziyade personel ve işletme giderlerini karşıladığını, bir okulun günlük maliyetinin 5 milyon TL olduğu bilgisini verdi ve bu tür yatırımların ülke çapında yaygın bir kaynak gerektirdiğini söyledi.

Kentsel dönüşümde ilerleme ve uygulama esasları:

Talas’ta kentsel dönüşümün kapsamına dair Yalçın, ilçede 77 ayrı noktada dönüşüm çalışmasının sürdüğünü ve bugüne kadar 2 bin 790 riskli konutun yıkıldığını açıkladı. Yıkılan konutların yerine yaklaşık 4 bin konut inşa edildiğini aktaran Yalçın, belediyenin hem doğrudan projelerde rol aldığını hem de müteahhitlerin iş yapabilmesi için zemin hazırladıklarını belirtti. Vatandaşlara sunulan kolaylıklar arasında kira yardımı, inşaat sürecinde harç muafiyeti ve eşit metrekare esasına göre dağıtım olduğu vurgulandı; Yalçın, anahtar teslimindeki vatandaş memnuniyetinin kendileri için en önemli sonuç olduğuna işaret etti.

Hedefler, koruma alanları ve kent planlaması:

Başkan, Talas’taki kentsel dönüşüm ihtiyacının %75'inin tamamlandığını ifade ederek bölgesel durumu özetledi: "Talas için genel konuşursak, kentsel dönüşümün 4'te 3'ü bitti, 4'te 1 kentsel dönüşüm yapılacak bina kaldı." Koruma amaçlı imar planlarının yenilendiği Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalle gibi hassas alanların hem Büyükşehir hem de Talas Belediye Meclisi'nden geçtiğini ve bakanlıktan onaylandığını belirtti; bu sayede yenileme çalışmalarına daha hızlı girileceğini söyledi. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin bitüm fiyatlarını etkilediğini, belediyenin öncelikli sorunlarından birinin yol tadilatı olduğunu açıkladı.

Mali durum ve borçlandırma yaklaşımı:

Yalçın, belediyenin kredi kullandığını ancak bu kredileri çevirebilecek durumda olduklarını belirtti ve "Borçsuz belediye olmaz" sözleriyle mali disipline dair yaklaşımını özetledi. Başkan, borcun belediye çalışmasının önünde engel olmaması gerektiğini, borcun yanı sıra karşılığında bir varlık veya hizmet üretildiğinde bunun normal bir finansman modeli olduğunu anlattı ve Talas Belediyesi'nin bu prensiplerle hareket ettiğini söyledi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, KATILDIĞI BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA; "TALAS’TA 2027-2028 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE TAMAMEN TEKLİ EĞİTİME GEÇMİŞ OLACAĞIZ" DEDİ.