Çanakkale'de izinsiz nargile sunan mekânlara sıkı denetim

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi bulunmadan nargile sunumu yapan işletmelerde kontroller gerçekleştirdi. Belgesi olmadan sunum yapan işletmeler tarafından tüketicilere sunulan nargile tütünlerinin genellikle yasa dışı olması nedeniyle bunun piyasa güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Denetimlerin odağı:

Kontrollerde öncelikle belgesi olmayan işletmeler tespit edilip kayıt altına alınıyor. Denetimlerin amacı, belgesiz sunum yapan mekânların tespiti, piyasaya sürülen ürünlerin menşei ve güvenilirliğinin sorgulanması ile tüketicilerin korunmasıdır. Yetkililer, bu tür sunumların risk oluşturduğu ve denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Tüketici bilinci ve başvuru kanalı:

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin paylaşımında, gıda ile ilgili her türlü şikâyet ve sorun için 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını arayabilecekleri hatırlatıldı. Paylaşımda ayrıca vatandaşların işletme seçerken belgenin varlığına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı; kontrollerin sürmesiyle birlikte halk sağlığının korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

ÇANAKKALE’DE İZİNSİZ NARGİLE SUNUMU YAPAN İŞLETMELER TESPİT EDİLDİ.