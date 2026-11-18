Manavgat'ta bolluk kuyruk getirdi: üreticiler zeytinyağı için fabrikalarda sıra bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin rekoltesindeki artış, zeytinyağı üretim noktalarında yoğunluk oluşturdu. Üreticiler, zeytinlerini yağa dönüştürmek için zeytinyağı fabrikalarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

fabrika önlerinde yoğunluk ve trafik yükü:

Doğançam Mahallesi Tekandız mevkii ve Manavgat Ziraat Odası önünde başlayan kuyruklar, D-400 Karayolu'na kadar taştı. Üreticiler, artan rekolteye karşın işlem kapasitesi ve işleme süreleri nedeniyle uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor.

fiyatlar, üreticilerin talebi ve çağrı:

Üreticiler, geçen yıl 250-300 lira aralığında sattıkları yağın, bu yıl rekoltenin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 200 lira seviyelerine gerilediğini belirtiyor ve bu durumun ekonomik zorluk yarattığını ifade ediyorlar. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise rekoltenin dünya genelinde arttığını, bunun fiyatlara yansıdığını vurgulayarak, özellikle bölge turizmcilerine ve esnafa Manavgatlı üreticilerin ürünlerini kullanma çağrısında bulundu.

Metin, zeytinyağının yanı sıra Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği karpuz, kavun ve domates gibi sebze ve meyvelerin tercih edilmesinin üreticilerin gelirine olumlu katkı sağlayabileceğini söyledi. Üreticiler, yerel talebin artmasıyla fiyat ve gelir dengesinin korunabileceğini umuyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE REKOLTESİ ARTAN ZEYTİN NEDENİYLE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ÖNÜNDE ÜRETİCİLER KUYRUKLAR OLUŞTURDU.