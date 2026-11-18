Afşin'de sabahın sis perdesi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis tabakası doğal ve kentsel dokuyu örtünce, gündelik manzaralar kısa sürede görsel bir şölene dönüştü.

Kartpostallık görüntüler:

İlçenin yüksek kesimleri ile ova alanlarında görülen sis, binaların ve ağaçların arasından yükselerek adeta bir bulut denizi görüntüsü sundu. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar bu nadir anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Uyarı ve görüş mesafesi:

Görüş mesafesinin düşmesine yol açan sis, ulaşımda olası aksamalara davetiye çıkarıyor. Meteoroloji yetkilileri, sisin belirli saatlerde etkisini sürdürebileceğini bildirerek, özellikle kara yolunu kullanan vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, İLÇE GENELİNDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.