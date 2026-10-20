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Çanakkale'de mesleğe hazırlık: öğrenciler hava ve deniz ambulanslarının işleyişini sahada inceledi

Mesleki Uygulama II dersi kapsamında Çanakkale'de İlk ve Acil Yardım öğrencileri, hava ve deniz ambulanslarının operasyonlarını sahada gözlemleyerek uygulamalı eğitim aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale'de mesleğe hazırlık: öğrenciler hava ve deniz ambulanslarının işleyişini sahada inceledi

saha gezisinin odak noktaları:

Çanakkale İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli ve İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Elemanları Mehmet Oğuz ve Süleyman Kan rehberliğinde düzenlenen saha gezisinde, Mesleki Uygulama II dersi öğrencileri hava ve deniz ambulanslarının çalışma prensiplerini yerinde inceledi.

Öğrenciler, acil sağlık hizmetlerinde hava ve deniz ambulanslarının kritik rollerini gözlemleme fırsatı buldu; operasyonel süreçler, hasta nakil protokolleri ve acil müdahale koordinasyonu uygulamalı olarak aktarıldı.

uzman bilgilendirmeleri:

Deniz ambulansı hakkında bilgilendirmeyi Hudut ve Sahiller Başhekimi Dr. Akın Kurtuluş yaparken, hava ambulansı sunumunu Dr. Yalçın Sığırcı ve Paramedik Ersoy Sevindik gerçekleştirdi. Her bir uzman, kendi alanlarına ilişkin teknik ve tıbbi donanımın kullanımını anlattı.

Uzman sağlık personeli, öğrencilerin teorik bilgilerini saha uygulamalarıyla pekiştirmelerine katkı sağlamak üzere hasta ve yaralı nakil süreçlerini ve ambulanslardaki özel ekipmanları detaylandırdı.

eğitimsel kazanımlar ve mesleki deneyim:

Gezinin amacı, öğrencilerin acil müdahale ortamlarını doğrudan gözlemleyerek mesleki becerilerini geliştirmesine destek vermekti. Mesleki Uygulama II kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere gerçek operasyon koşullarını tanıma imkânı sundu.

Program öğretim elemanları ve saha personelinin eşlik ettiği uygulama, öğrencilerin iş akışını, ekip içi iletişimi ve hasta güvenliği odaklı yaklaşımları yerinde görmelerini sağladı.

ÇANAKKALE&#039;DE İLK VE ACİL YARDIM ÖĞRENCİLERİ HAVA VE DENİZ AMBULANSLARINI İNCELEDİ

ÇANAKKALE'DE İLK VE ACİL YARDIM ÖĞRENCİLERİ HAVA VE DENİZ AMBULANSLARINI İNCELEDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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