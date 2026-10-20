Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.604,24 +1,52%
Altın Gram 6.594,38 -0,55%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Kocasinan Ülküspor sezona etkili başlangıç yaptı

Kocasinan Ülküspor, Argıncık Stadı'nda Amaratspor'u 4-2 yenerek Süper Amatör Küme'de sezona galibiyetle başladı; Abdulsamet ve Abdullah öne çıktı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocasinan Ülküspor sezona etkili başlangıç yaptı

maç özeti

Kayseri Süper Amatör Küme 1. haftasında Kocasinan Ülküspor, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Amaratspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçın temposu ilk dakikalardan itibaren yüksekti ve ev sahibi ekip erken gol bularak oyunun kontrolünü ele aldı.

goller ve maçın dönüm noktaları

Karşılaşmada ilk gol Abdulsamet Bozüslü (dk.3) ile çok erken geldi. Amaratspor 10. dakikada İsmail Aydoğdu'nun penaltısı (dk.10) ile eşitliği sağladı ve üç dakika sonra Mustafa Erginer (dk.13) ile öne geçti. İlk yarının son bölümünde Kocasinan Ülküspor Abdullah Budak (dk.29) ile skoru 2-2'ye getirerek dengeyi sağladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip üst üste goller bularak maçı lehine çevirdi; dakikada belirtilenlere göre Abdullah Budak bir kez daha fileleri havalandırdı ve aynı dakikada Yusuf Göktaş ile farkı açtı ve karşılaşma Kocasinan Ülküspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler

Kocasinan Ülküspor kadrosunda yer alan isimler arasında Aytaş Aydoğdu, Hanifi Can Söğüt, Yunus Emre Akkaya ve golcü isimler Abdulsamet Bozüslü, Abdullah Budak, Yusuf Göktaş öne çıktı. Yedek ve değişiklikler maç içinde kullanıldı (M.Enes Yıldız dk.35; Bedirhan Öztürk dk.65; Emirhan Özkül dk.65; Muhammed Sefa Uludağlar dk.84). Amaratspor kadrosunda ise Vasif Özbay, Yusuf Kaya, İsmail Aydoğdu ve Mustafa Erginer gibi oyuncular yer aldı; Hamza Daşbaş dk.88 ve Yasin Dumlu dk.58 yapılan değişiklikler arasındaydi.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Ömer Keleş, Harun Soyeşik, Furkan Erme şeklindeydi. Kocasinan Ülküspor'un erken baskısı ve ikinci yarıdaki etkili oyunuyla aldığı galibiyet, takımın lige moralli başlamasını sağladı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR LİGİN 1.HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR LİGİN 1.HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA AMARATSPOR’U 4-2 YENEREK SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köyceğizli masa tenisçiler Adana'da bölge finallerinde öne çıktı
images

Galatasaray Lille deplasmanına taktik odaklı hazırlıkla gidiyor
images

Kardeşlerin Balkan zaferi: Asel Lina iki altınla döndü
images

Yıldırım’da çocuklara yıl boyu spor fırsatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmaris'ten ulusal taç: 11 yaşındaki Şana Hatunoğlu kadınlar şampiyonu

Fırtına dindi, limanlar canlandı: Tekirdağlı balıkçılar palamut avına döndü

Köyceğizli masa tenisçiler Adana'da bölge finallerinde öne çıktı

Trabzon'da yerli ırka can suyu: 36 üreticiye 180 Karayaka koyunu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi