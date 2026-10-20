Kocasinan Ülküspor sezona etkili başlangıç yaptı

maç özeti

Kayseri Süper Amatör Küme 1. haftasında Kocasinan Ülküspor, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Amaratspor'u 4-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçın temposu ilk dakikalardan itibaren yüksekti ve ev sahibi ekip erken gol bularak oyunun kontrolünü ele aldı.

goller ve maçın dönüm noktaları

Karşılaşmada ilk gol Abdulsamet Bozüslü (dk.3) ile çok erken geldi. Amaratspor 10. dakikada İsmail Aydoğdu'nun penaltısı (dk.10) ile eşitliği sağladı ve üç dakika sonra Mustafa Erginer (dk.13) ile öne geçti. İlk yarının son bölümünde Kocasinan Ülküspor Abdullah Budak (dk.29) ile skoru 2-2'ye getirerek dengeyi sağladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip üst üste goller bularak maçı lehine çevirdi; dakikada belirtilenlere göre Abdullah Budak bir kez daha fileleri havalandırdı ve aynı dakikada Yusuf Göktaş ile farkı açtı ve karşılaşma Kocasinan Ülküspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler

Kocasinan Ülküspor kadrosunda yer alan isimler arasında Aytaş Aydoğdu, Hanifi Can Söğüt, Yunus Emre Akkaya ve golcü isimler Abdulsamet Bozüslü, Abdullah Budak, Yusuf Göktaş öne çıktı. Yedek ve değişiklikler maç içinde kullanıldı (M.Enes Yıldız dk.35; Bedirhan Öztürk dk.65; Emirhan Özkül dk.65; Muhammed Sefa Uludağlar dk.84). Amaratspor kadrosunda ise Vasif Özbay, Yusuf Kaya, İsmail Aydoğdu ve Mustafa Erginer gibi oyuncular yer aldı; Hamza Daşbaş dk.88 ve Yasin Dumlu dk.58 yapılan değişiklikler arasındaydi.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Ömer Keleş, Harun Soyeşik, Furkan Erme şeklindeydi. Kocasinan Ülküspor'un erken baskısı ve ikinci yarıdaki etkili oyunuyla aldığı galibiyet, takımın lige moralli başlamasını sağladı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ÜLKÜSPOR LİGİN 1.HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA AMARATSPOR’U 4-2 YENEREK SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.