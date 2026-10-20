Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.603,42 +1,52%
Altın Gram 6.594,70 -0,54%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Talas'ta personel emniyet kemerinin önemini simülasyonla yaşadı

Talas Belediyesi, hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine düzenlediği eğitimde teorik ders ve simülasyonla emniyet kemerinin hayati önemini gösterdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta personel emniyet kemerinin önemini simülasyonla yaşadı

Talas'ta güvenli sürüş eğitimi

Talas Belediyesi'nde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine yönelik düzenlenen güvenli sürüş ve trafik eğitimi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verildi. Eğitimde trafik kuralları, araç hakimiyeti ve emniyet kemeri kullanımının önemi detaylı şekilde anlatıldı. Talas Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen teorik oturumda kazalarda insan faktörüne dikkat çekildi ve sürücülerden kurallara uymaları istendi. Özellikle akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğunda dikkatli sürüşün gerekliliği vurgulandı.

Teori ve simülasyonla uygulamalı eğitim:

Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına geçildi. Personel, yaklaşık 30 kilometre hızla takla atan aracı simülasyonda deneyimleyerek emniyet kemerinin hayati önemini bizzat yaşadı. Uygulamalı bölüm, katılımcıların güvenlik alışkanlıklarını pekiştirmeyi ve olası kazalarda doğru davranış biçimlerini yerinde görmelerini sağlamayı hedefledi. Deneyim sonrası personel, eğitimde edindikleri bilgilere değinerek katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkan yardımcısından güvenlik vurgusu:

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek; "Amacımız, hizmet araçlarımızın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak. Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir" dedi.

Doğramacı, eğitime destek veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

TALAS BELEDİYESİ&#039;NDE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNDE, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE HIZLA TAKLA ATAN...

TALAS BELEDİYESİ'NDE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNDE, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE HIZLA TAKLA ATAN ARACI SİMÜLASYONDA DENEYİMLEYEN PERSONEL, EMNİYET KEMERİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ BİZZAT GÖRDÜ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli boz sığırlarla et üretimi ve yangın riski azaltma hedefi
images

Başiskele selin izlerini silmek için seferber oldu
images

Kalp kapağı yetmezliğinde ameliyatsız çözüm: Triklip ile kapalı tedavi
images

Yüksekova'da öğrencilere yönelik gerçeği aratmayan yangın tahliye tatbikatı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de Kıbrıs gazisine veda: askeri törenle son görev

Boyabat'ta üreticinin yüzünü güldüren adım: TMO çeltik alımlarını başlattı

Sinop müftülüğünden hafızlığı güçlendirme ve koruma değerlendirmesi

Muhtarlar günü'nde fenalaşan Erol Erdal Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi