Talas'ta personel emniyet kemerinin önemini simülasyonla yaşadı

Talas'ta güvenli sürüş eğitimi

Talas Belediyesi'nde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine yönelik düzenlenen güvenli sürüş ve trafik eğitimi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verildi. Eğitimde trafik kuralları, araç hakimiyeti ve emniyet kemeri kullanımının önemi detaylı şekilde anlatıldı. Talas Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen teorik oturumda kazalarda insan faktörüne dikkat çekildi ve sürücülerden kurallara uymaları istendi. Özellikle akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğunda dikkatli sürüşün gerekliliği vurgulandı.

Teori ve simülasyonla uygulamalı eğitim:

Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına geçildi. Personel, yaklaşık 30 kilometre hızla takla atan aracı simülasyonda deneyimleyerek emniyet kemerinin hayati önemini bizzat yaşadı. Uygulamalı bölüm, katılımcıların güvenlik alışkanlıklarını pekiştirmeyi ve olası kazalarda doğru davranış biçimlerini yerinde görmelerini sağlamayı hedefledi. Deneyim sonrası personel, eğitimde edindikleri bilgilere değinerek katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkan yardımcısından güvenlik vurgusu:

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek; "Amacımız, hizmet araçlarımızın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak. Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir" dedi.

Doğramacı, eğitime destek veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

TALAS BELEDİYESİ'NDE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNDE, YAKLAŞIK 30 KİLOMETRE HIZLA TAKLA ATAN ARACI SİMÜLASYONDA DENEYİMLEYEN PERSONEL, EMNİYET KEMERİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ BİZZAT GÖRDÜ.