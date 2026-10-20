Fidan Brüksel'de Prevot ile dörtlü toplantı öncesi görüştü

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor. Toplantı öncesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin ilk halkalarından biri olarak, Fidan bir araya geldiği yetkililerle toplantı gündeminin çerçevesini paylaştı.

fidan'ın brüksel programı:

Program kapsamında Bakan Fidan, toplantı öncesi görüşme gerçekleştirdiği isimlerden biri olan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki düzenli bakanlar düzeyindeki iş birliğinin sürdürülmesi bağlamında değerlendirildi.

Resmi açıklamalara göre, Fidan'ın Brüksel ziyareti ile ilgili temaslar toplantı öncesi hazırlık ve koordinasyon amacını taşıyor; taraflar program süresince ikili iletişimi güçlendirmeye devam edecek.

IŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ, AVRUPA İŞLERİ VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ BAKANI MAXİME PREVOT İLE BİR ARAYA GELDİ.