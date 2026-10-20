Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.604,24 +1,52%
Altın Gram 6.594,38 -0,55%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Fidan Brüksel'de Prevot ile dörtlü toplantı öncesi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Türkiye-Belçika bakanlar dördüncü toplantısı öncesi Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan Brüksel'de Prevot ile dörtlü toplantı öncesi görüştü

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında temaslarını sürdürüyor. Toplantı öncesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin ilk halkalarından biri olarak, Fidan bir araya geldiği yetkililerle toplantı gündeminin çerçevesini paylaştı.

fidan'ın brüksel programı:

Program kapsamında Bakan Fidan, toplantı öncesi görüşme gerçekleştirdiği isimlerden biri olan Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki düzenli bakanlar düzeyindeki iş birliğinin sürdürülmesi bağlamında değerlendirildi.

Resmi açıklamalara göre, Fidan'ın Brüksel ziyareti ile ilgili temaslar toplantı öncesi hazırlık ve koordinasyon amacını taşıyor; taraflar program süresince ikili iletişimi güçlendirmeye devam edecek.

IŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ, AVRUPA İŞLERİ VE KALKINMA...

IŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ, AVRUPA İŞLERİ VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ BAKANI MAXİME PREVOT İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi
images

Bursa’nın hafızası sahnede: Yıldırım’da yakın geçmişin tanıkları anlatacak
images

Balaban muhtarlarla Ortaköy'de buluştu, kırsalın önceliklerini masaya yatırdı
images

Brüksel buluşması: Çiftçi güvenlik iş birliğini öne çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi