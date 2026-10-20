Akademik yelpaze genişliyor: SANKO Üniversitesi'nde tıbbi biyokimya doktora programı başladı

YÖK kararıyla yeni doktora programı hayata geçirildi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 5 Ekim 2026 tarihli Yürütme Kurulu kararıyla, SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyokimya Doktora Programı açıldı. Üniversite yönetimi, programın akademik çeşitliliği artıracağını ve araştırma üretimini destekleyeceğini belirtti.

programın hedefleri:

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yeni programın kurum vizyonunun önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Dağlı, üniversitenin "bilgi birikimini geleceğe taşıyarak bilim dünyasına kalıcı değerler kazandırma" önceliği doğrultusunda eğitim-araştırma odaklı adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Rektör, programın ulusal ve uluslararası akademik etkinliği artırmayı, genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamayı ve toplumsal ilerlemeye hizmet eden bilimsel çıktılar üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

araştırma altyapısı ve teknik imkânlar:

Program sorumluları, doktora sürecinin sorgulama ve üretme becerilerini geliştiren bir yapı sunduğunu aktardı. Doç. Dr. Burçin Altınbaş, doktora eğitiminin nitelikli araştırma sorusu etrafında şekillendiğini ve öğrencilerin bilimsel etik ilkeleri çerçevesinde özgün çalışmalar üretmelerinin amaçlandığını kaydetti. Enstitüde Western blot, PCR, ELISA gibi biyokimyasal analizlerin yanı sıra hücre kültürü çalışmalarına olanak sağlayan teknik altyapı bulunduğu; bu donanımın hücresel ve moleküler düzeyde yürütülecek çalışmalara imkan tanıyacağı belirtildi.

Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı ise Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı olarak programın, temel bilimlerle sağlık uygulamaları arasında güçlü bir köprü kuracağını, hastalıkların moleküler mekanizmalarının anlaşılmasına ve kişiselleştirilmiş sağlık yaklaşımlarına katkı sağlayacak projelerin gelişimine zemin hazırlayacağını söyledi. Saygılı, programın disiplinlerarası iş birlikleriyle ulusal ve uluslararası ortaklıkları teşvik edeceğini ve bilimsel bilgiyi sağlık hizmetlerine ve toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı.

başvuru süreci ve duyurular:

Programın öğrenci kabulüne ilişkin başvuru takvimi, kontenjanlar ve başvuru şartları hakkında bilgiler, üniversitenin resmi internet sitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfası üzerinden ilan edilecek. Üniversite yetkilileri, ilgi duyan adayların resmi duyuruları takip etmelerini tavsiye etti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÜNER DAĞLI