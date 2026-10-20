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Okullarda güvenlik önlemleri güçlendiriliyor: Afyonkarahisar'da denetimler sürecek

Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığındaki toplantıda Afyonkarahisar'da okul güvenliği için uygulanan tedbirler gözden geçirildi; denetimler kararlılıkla sürecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Emre Koç

Okullarda güvenlik önlemleri güçlendiriliyor: Afyonkarahisar'da denetimler sürecek

Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında eğitim güvenliği toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde okul çevresi ve kurum içi güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik mevcut uygulamalar ve alınabilecek ek tedbirler ele alındı.

toplantının odak noktaları:

Katılımcılar, okul binalarının fiziki güvenliği, giriş-çıkış kontrolleri, öğrenci ve personel güvenliğini sağlayacak koordinasyon mekanizmaları ile acil durum planlarının güncellenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca ilgili birimler arası bilgi paylaşımının hızlandırılması ve iletişim kanallarının etkin kullanılmasının önemi vurgulandı.

uygulama ve denetim:

Vali Aktaş, okullarda güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini belirtip, denetimlerin de kararlılıkla sürdürülmesi talimatını verdi. Kurul, uygulamaların yerinde izlenmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve periyodik denetim raporlarının paylaşılması konusunda mutabık kaldı.

Toplantı sonrası yetkililer, veli, öğretmen ve öğrenci bilgilendirmelerinin düzenli yapılacağını; gerekli görülen alanlarda fiziki düzenlemeler ve hizmet içi eğitimlerle adımların destekleneceğini açıkladı. Kurul çalışmaları, il genelinde eğitim ortamlarının güvenliğini artırmayı hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA, İLGİLİ KURUM TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ BAŞKANLIĞINDA, İLGİLİ KURUM TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA EĞİTİM GÜVENLİĞİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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