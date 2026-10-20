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Yüreğir'de muhtarlarla istişare: Özünal'dan ortak hizmet vurgusu

Tarık Özünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Yüreğir'deki muhtarlarla Atatürk Kültür Merkezi'nde buluştu; mahalle ihtiyaçları ve yerel iş birliği konuşuldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yüreğir'de muhtarlarla istişare: Özünal'dan ortak hizmet vurgusu

Yüreğir'de muhtarlarla istişare: Özünal'dan ortak hizmet vurgusu

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Buluşma Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte gerçekleştirildi ve yerel temsilcilerle doğrudan görüş alışverişi sağlandı.

Program boyunca muhtarların günleri kutlandı; aynı zamanda mahallelerin öncelikleri ve belediye hizmetlerinde yürütülecek iş birliği üzerinde duruldu.

mahalle talepleri ve iş birliği:

Toplantıda, muhtarların vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü olduğu vurgulandı. Muhtarların ilettiği talep ve beklentilerin, yerel hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Katılımcılar arasında mahalle bazlı ihtiyaçların önceliklendirilmesi ile daha hızlı çözüm üretme yolları üzerine fikir alışverişi yapıldı ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

program akışı ve kapanış:

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, programa katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek günlerini kutladı. Etkinlik, Özünal ile muhtarların katıldığı toplu fotoğraf çekimi ve muhtarlara günün anısına yapılan hediye takdimi ile sona erdi.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, İLÇEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL, İLÇEDEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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