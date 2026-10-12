Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, bölgede uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında planlanan operasyonlarda, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 11 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.
operasyonun kapsamı:
Operasyonlar; Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütüldü. Toplam 75 jandarma personeli
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