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Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma'nın 1 Eylül-5 Ekim operasyonunda 11 adreste çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 22 gözaltından 11 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi

Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, bölgede uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında planlanan operasyonlarda, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 11 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Operasyonlar; Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütüldü. Toplam 75 jandarma personeli

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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