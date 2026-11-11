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Aksaray’dan Kayseri’ye uzanan ev soygunu: iki kadın tutuklandı

Aksaray merkezli ev soygununu inceleyen polis, güvenlik ve KGS görüntüleriyle zanlıların Kayseri’deki adresini tespit etti; iki kadın tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray’dan Kayseri’ye uzanan ev soygunu: iki kadın tutuklandı

Aksaray merkezli soygun polisi Kayseri’ye yönlendirdi

Aksaray merkezinde bir ikamette gerçekleşen hırsızlık ihbarı üzerine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Olay yerine intikal eden ekipler, delil toplama ve görgü tespit çalışmalarına başladı.

Görüntü incelemesi ve iz sürme:

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çözümleme sonucunda şüphelilerin hareketleri takip edilerek, 3 şüphelinin Kayseri yönüne gittiği belirlendi.

Kayseri’de operasyon ve yakalama:

Elde edilen bilgilere göre Kayseri’de şüphelilerin kaldığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, evde bulunan 3 şüpheliden 2’si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kadın olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen iki kadın hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği, yakalanan diğer şüpheli hakkında da soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

AKSARAY’DA BİR EVİ SOYAN 2 KADIN HIRSIZ, POLİSİN ARAŞTIRMASIYLA KAYSERİ İLİNDE YAKALANDI. 2 KADIN...

AKSARAY’DA BİR EVİ SOYAN 2 KADIN HIRSIZ, POLİSİN ARAŞTIRMASIYLA KAYSERİ İLİNDE YAKALANDI. 2 KADIN HIRSIZ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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