Çanakkale'de sahil operasyonunda Ezine kıyısında 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla sahil hattında düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Olay, dün saat 18.30 sıralarında bölgeden gelen ihbar üzerine başlatılan müdahale sonucu tespit edildi.

operasyonun yürütülmesi:

İhbarı alan Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü personeli de operasyon alanında görev aldı ve koordineli bir çalışma yürütüldü.

yakalananlar ve sonraki süreç:

Ekipler tarafından 1'i çocuk olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananların kimlik ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildikleri bildirildi.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE EMNİYET EKİPLERİNCE KARADA 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.