Yağışla su dolan asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman’ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bir inşaat sahasında meydana gelen kazada, yağış sonrası suyla dolan asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti. Bölgedeki aşırı yağış, kazı yapılan derin çukurun hızla suyla dolmasına neden oldu ve çocuğun dengesini kaybedip suya düşmesine zemin hazırladı.

Çocuğun düşüşünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek Yunus Emre Mutlu’yu sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı. İnşaat sahalarının yağışa karşı koruma ve iş güvenliği önlemleri, olayın ardından yeniden gündeme geldi. Koruma bariyerleri, uyarı levhaları ve yağmur drenaj sistemlerinin eksikliği gibi risk faktörleri, benzer kazaların önlenmesi için değerlendirilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Yerel yetkililer ve inşaat sorumlularının incelemelerinin ardından, güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi ve sahaların denetlenmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor. Olay, çocukların inşaat sahalarına erişimini engelleyecek tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Çocuğun yaşamını yitirmesi ilçede derin üzüntü yaratırken, yetkililer aileye başsağlığı dileklerini iletti ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti