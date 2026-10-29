Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,7644 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.484,69 -0,10%
EUR/USD 1,1169 +0,11%
Brent Petrol 109,68 -1,76%
--°

Yağışla su dolan asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Besni'de aşırı yağışla suyla dolan inşaat asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışla su dolan asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman’ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bir inşaat sahasında meydana gelen kazada, yağış sonrası suyla dolan asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti. Bölgedeki aşırı yağış, kazı yapılan derin çukurun hızla suyla dolmasına neden oldu ve çocuğun dengesini kaybedip suya düşmesine zemin hazırladı.

Çocuğun düşüşünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek Yunus Emre Mutlu’yu sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı. İnşaat sahalarının yağışa karşı koruma ve iş güvenliği önlemleri, olayın ardından yeniden gündeme geldi. Koruma bariyerleri, uyarı levhaları ve yağmur drenaj sistemlerinin eksikliği gibi risk faktörleri, benzer kazaların önlenmesi için değerlendirilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Yerel yetkililer ve inşaat sorumlularının incelemelerinin ardından, güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi ve sahaların denetlenmesi yönünde adımlar atılması bekleniyor. Olay, çocukların inşaat sahalarına erişimini engelleyecek tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Çocuğun yaşamını yitirmesi ilçede derin üzüntü yaratırken, yetkililer aileye başsağlığı dileklerini iletti ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada
images

Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgası: taş ve sopalar 7 kişiyi yaraladı
images

Şalpazarı'nda meslektaşları ve yakınları polis memuru Şahin Sağlam için son göre...
images

Kapadokya'da Göreme'de peribacası çöktü: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahmet Yavuz: Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü için onurlu bir gündü

Kapadokya'da peribacasının çöküşü: kurtarma ekipleri sahada

Gençlerbirliği kupada rakibine geçit vermedi: 5-0'lık net galibiyet

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek