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Kapadokya'da Göreme'de peribacası çöktü: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde bir peribacası çöktü; AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor, 3 kişi hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapadokya'da Göreme'de peribacası çöktü: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Göreme’de peribacası yıkımı

Nevşehir’in Göreme beldesinde bulunan peribacalarından birinin yıkıldığı bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede kriz masası oluşturuldu ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Öte yandan kayaların altında cenazelerin olduğu bilgisi edinildiği belirtildi.

saha çalışmaları:

Ekipler, olası kayanın altında kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Kurtarma faaliyetleri sırasında bölge güvenliği ve sağlık müdahaleleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

etkilenenler ve yetkililer:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi; ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve durumun netleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Kapadokya&#039;da peribacası çöktü, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kapadokya'da peribacası çöktü, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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