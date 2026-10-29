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Şalpazarı'nda meslektaşları ve yakınları polis memuru Şahin Sağlam için son görevde buluştu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube görevlisi polis memuru Şahin Sağlam, dün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi; bugün Şalpazarı'nda defnedildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şalpazarı'nda meslektaşları ve yakınları polis memuru Şahin Sağlam için son görevde buluştu

Olayın gelişimi:

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Spor Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Şahin Sağlam, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaşan Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını bildirdi.

Olay yerine gelen hemşire olan eşi Seda Sağlam, eşine ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Çağrılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Yaşananlar eşinin ilk müdahalesiyle sağlık ekiplerine hızlı bildirilse de, hastanede gerçekleştirilen müdahaleler sonuç vermedi. Olayın, aniden gelişen kalp krizi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Tören ve katılımcılar:

Cenaze için bugün ikindi namazı sonrası Şalpazarı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza merhumun yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olan Sağlam, namazın ardından Kireç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Meslektaşları ve yakınları, tören sırasında Sağlam'ı son yolculuğunda uğurladı.

TRABZON&#039;DA DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU ŞAHİN SAĞLAM BUGÜN...

TRABZON'DA DÜN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU ŞAHİN SAĞLAM BUGÜN TRABZON'UN ŞALPAZARI İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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