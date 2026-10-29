Kahta'da 29 Ekim coşkusu cumhuriyetin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Tören programı:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama programı, Kahta Kaymakamlığı'ndaki tebrik kabulüyle başladı. Günün ilerleyen saatlerinde Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden etkinliklere; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Albay Serdar Mercan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çetin Atalay, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Programın akışı:

Tören, öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmiyet kazandı. Ardından Kaymakam Muhammed Üsame Soysal günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Konuşmada Cumhuriyetin kazanımlarına ve birlik mesajına değinildi.

Gösteriler ve kapanış:

Etkinlikte öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu, oratoryo ve koro gösterileri sahnelendi. Sahne performanslarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın değerleri ve tarihsel önemi canlandırıldı. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kutlama, hem resmi tören geleneğini hem de genç kuşağın katılımını öne çıkaran bir içerikle ilçede coşkulu şekilde gerçekleşti.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.