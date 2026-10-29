Bolu'da park halindeki otomilden saat alan şüpheliler güvenlik kamerasında

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak araca girip içinde arama yaptı. Bir süre sonra araçta bulunan saat alınarak şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otomobilin kapısını açıp araca girdiği, kısa süre içinde aramayı tamamlayıp çıktığı ve arkadaşlarıyla uzaklaştığı anlar görülüyor. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntülerin içerdiği ayrıntılar:

Kayıtlarda, şüphelilerin davranışları ve araç içindeki hareketleri net bir şekilde yer alıyor; bu görüntüler soruşturmanın ilerletilmesinde delil teşkil edecek. Polis ekipleri, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için görüntüleri değerlendirmeye aldı.

Soruşturma devam ediyor ve yetkililer, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KAPISINI AÇARAK İÇERİ GİREN VE ARAÇTA BULUNAN SAATİ ALAN ŞAHIS, ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.