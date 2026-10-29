Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,6888 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,54 -0,29%
EUR/USD 1,1156 -0,01%
Brent Petrol 109,90 -1,56%
--°

Bolu'da park halindeki otomilden saat alan şüpheliler güvenlik kamerasında

Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta park halindeki otomilden saati alan dört gençten biri güvenlik kamerasına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 17:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da park halindeki otomilden saat alan şüpheliler güvenlik kamerasında

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak araca girip içinde arama yaptı. Bir süre sonra araçta bulunan saat alınarak şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Güvenlik kamerası ve soruşturma:

Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otomobilin kapısını açıp araca girdiği, kısa süre içinde aramayı tamamlayıp çıktığı ve arkadaşlarıyla uzaklaştığı anlar görülüyor. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntülerin içerdiği ayrıntılar:

Kayıtlarda, şüphelilerin davranışları ve araç içindeki hareketleri net bir şekilde yer alıyor; bu görüntüler soruşturmanın ilerletilmesinde delil teşkil edecek. Polis ekipleri, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için görüntüleri değerlendirmeye aldı.

Soruşturma devam ediyor ve yetkililer, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU&#039;DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KAPISINI AÇARAK İÇERİ GİREN VE ARAÇTA BULUNAN SAATİ ALAN ŞAHIS...

BOLU'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KAPISINI AÇARAK İÇERİ GİREN VE ARAÇTA BULUNAN SAATİ ALAN ŞAHIS, ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgası: taş ve sopalar 7 kişiyi yaraladı
images

Şalpazarı'nda meslektaşları ve yakınları polis memuru Şahin Sağlam için son göre...
images

Yağışla su dolan asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
images

Kapadokya'da Göreme'de peribacası çöktü: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

Cumhurbaşkanının katılımı Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışında sembolik mesajlar

Başkan Başdeğirmen personel ve aileleriyle cumhuriyet coşkusunu paylaştı

Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgası: taş ve sopalar 7 kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek