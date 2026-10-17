Çanakkale'de sertifikalı buğdayla üretimi güçlendirme adımı

Çanakkale'de sertifikalı buğday dağıtımı gerçekleştirildi

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarlada İzimiz Harmanda Yüzümüz Var - Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Projenin temel hedefi, bölgedeki kaliteli buğday üretimini artırmak ve sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Dağıtım kapsamı:

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yürütülen uygulamada toplam 55 üreticiye yönelik olarak, 2 bin 780 dekar tarım alanı için 62 bin 500 kilogram Esperia çeşidi sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Dağıtım programı Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yapıldı. Programa İl Müdürü Ergün Demirhan, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, ilçe ve şube müdürleri ile teknik personel ve üreticiler katıldı.

ÇANAKKALE İL TARIM MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE ‘SERTİFİKALI BUĞDAY ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE SERTİFİKALI BUĞDAY DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.