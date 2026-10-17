Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Çanakkale'de sertifikalı buğdayla üretimi güçlendirme adımı

Valilik destekli 'Tarlada İzimiz Harmanda Yüzümüz Var' projesiyle Gelibolu ve Eceabat'ta 55 üreticiye 2 bin 780 dekar için 62 bin 500 kg Esperia tohumu dağıtıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale'de sertifikalı buğdayla üretimi güçlendirme adımı

Çanakkale'de sertifikalı buğday dağıtımı gerçekleştirildi

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarlada İzimiz Harmanda Yüzümüz Var - Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Projenin temel hedefi, bölgedeki kaliteli buğday üretimini artırmak ve sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Dağıtım kapsamı:

Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yürütülen uygulamada toplam 55 üreticiye yönelik olarak, 2 bin 780 dekar tarım alanı için 62 bin 500 kilogram Esperia çeşidi sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar:

Dağıtım programı Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yapıldı. Programa İl Müdürü Ergün Demirhan, Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, ilçe ve şube müdürleri ile teknik personel ve üreticiler katıldı.

ÇANAKKALE İL TARIM MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE ‘SERTİFİKALI BUĞDAY ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME ...

ÇANAKKALE İL TARIM MÜDÜRÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE ‘SERTİFİKALI BUĞDAY ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ’ ÇERÇEVESİNDE SERTİFİKALI BUĞDAY DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı
images

Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu
images

Erzincan tulum peynirine dijital koruma: e-ticarette sahtecilik takibe alındı
images

Çocuklar Kayseri Bilimfest'te KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı keşfet...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

Gıda krizine karşı adalet, teknoloji ve yerel bilgeliğe ihtiyaç var

81 ilde eş zamanlı uygulama: 912 aranan şahıs yakalandı

Şenoba'da yüzde 50 hibe ile kurulan seralar ailelerin geçim kaynağı oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi