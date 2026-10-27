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Canik Foça'da mühendislik ve atış gücünü sınadı

Canik, BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Foça'da ürün, eğitim ve entegre sistemleriyle sahada başarı göstererek uluslararası ilgi çekti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:54

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Canik Foça'da mühendislik ve atış gücünü sınadı

Canik'in etkinlikteki rolü:

Canik, BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Platin Sponsor olarak yer aldı. Javdestur organizasyonuyla, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı destekleriyle Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 20’den fazla ülkenin seçkin keskin nişancı takımlarını ve askeri delegasyonlarını İzmir Foça’da buluşturdu.

Atış parkuru ve eğitim etkinlikleri:

Canik Academy koordinasyonunda gerçekleştirilen Canik Tabanca Atış Yarışması, yüksek tempo, hassasiyet ve profesyonel atış becerilerini bir araya getiren bir parkur sundu. Katılımcılar farklı görev senaryolarında yeteneklerini sergilerken Canik’in eğitim altyapısı ve atıcılık ekosistemine dair saha deneyimi doğrudan gözlemlendi. Firma, ürün gösterimlerinin yanında eğitim ve kullanıcı deneyimini bütünleştirerek varlığını güçlendirdi.

Etkinlikte oluşturulan sergi alanında Canik’in askeri ve kolluk kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi silah sistemleri ile Canik Store ürünleri katılımcılarla buluştu. Bu sunumlar, şirketin mühendislik kapasitesini ve sahadaki tecrübesini aynı çatı altında birleştirme yaklaşımını ortaya koydu.

Canik’in sahadaki mühendislik çözümleri:

Canik standında düzenlenen canlı atış gösterilerinde ağır makinalı tüfek çözümleri ön plana çıktı. Tripod üzerine entegre edilen susturuculu namlu konfigürasyonuna sahip M2 QCB, azaltılmış ses ve flaş ile yüksek atış hassasiyetini birleştirerek özellikle düşük iz gerektiren görev profillerindeki kabiliyetini gösterdi. Tekli kaide üzerinden yapılan M2 QCB atışları ise sistemin güvenilirliğini, kontrol edilebilir ateş gücünü ve farklı platformlara uyarlanabilirliğini sahada kanıtladı.

Gösterinin dikkat çeken bölümlerinden biri de Naval Flex 50 deniz kaidesine entegre M3 ile gerçekleştirilen canlı atışlardı. Dakikada bin 200 atıma ulaşan M3, yoğun ateş gücü ve caydırıcılık sunarak komutanların ilgisini çekti. Farklı kaide ve görev konfigürasyonlarında yapılan atışlar, Canik’in 12,799 mm ağır makinalı tüfek ailesinin kara ve deniz platformlarına uyarlanabilen çok yönlü yapısını sahada gösterdi.

Sergilenen diğer çözümler arasında, dünyada 30x113 mm kalibreli top üreten üç firmadan biri olan Canik’in VENOM LR 30113 mm orta kalibre topu ile Canik Robotics imzalı TRAKON CORE 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) yer aldı; bu unsurlar hem ateş gücü hem de uzaktan komuta yeteneklerini vurguladı.

Etkinliğin Seçkin Gözlemci Günü programında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi başta olmak üzere üst düzey komutanlar ve uluslararası heyetler Canik standını ziyaret etti ve canlı atış gösterilerini takip etti.

Canik Academy Direktörü Dr. İsmail Dut, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerimizin operasyonel envanterinde sahada kendini kanıtlayan sistemlerimiz, uluslararası pazarlarda da büyük bir güven oluşturmakta ve ihracatımızı ivmelendirmektedir. Sahada sağlanan başarı ve güven, küresel arenada sürdürülebilir stratejik iş birliklerine dönüşmektedir. Bu çabaya katkı sağlayan BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nın bir parçası olmaktan, yeni iş birlikteliklerine kapı aralamaktan memnuniyet duyuyoruz."

Genel anlamda Canik’in etkinlikteki varlığı, ürünlerinin saha performansını gösterme, eğitim uzmanlığını uygulamalı olarak sergileme ve uluslararası iş birlikleri için zemin hazırlama açısından önemli bir fırsat sundu.

CANİK ÜRÜNLERİ

CANİK ÜRÜNLERİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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