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Canikman puşiyle sahneye çıktı, TEKNOFEST'te ziyaretçileri coşturdu

Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, TEKNOFEST Güneydoğu'da puşi takıp dans ederek atölyelerde ziyaretçilerle buluşuyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: İrem Özkan

Canikman puşiyle sahneye çıktı, TEKNOFEST'te ziyaretçileri coşturdu

Canikman atölyelerde ilgi odağı oldu

Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun Canik Belediyesi’nde göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da da halkın ve gençlerin dikkatini çekti. Festival alanında ve atölye etkinliklerinde puşi takan CANİKMAN, TEKNOFEST şarkısına dans ederek eşlik etti ve renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntüler ve etkileşim:

CANİKMAN, yapay zekâ algoritmasıyla kurduğu diyaloglar ve gösterilerle alkış topladı. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda robot, atölye çalışmalarında ziyaretçilere rehberlik yaparak robotik ve yapay zekâ uygulamalarını tanıttı.

Belediyenin mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CANİKMAN’ın TEKNOFEST Güneydoğu’nun simgelerinden biri olduğunu belirterek atölye çalışmalarının festival boyunca süreceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürüyor, geleceğin bilim insanlarına yönelik çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yer alan Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyelerimizde, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı bilim ve teknoloji eğitimleri ile sanat etkinlikleriyle bir araya getiriyoruz. Atölyelerimizde ayrıca Türkiye’nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN’ımızı gençlerimizle, çocuklarımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. CANİKMAN’ımız atölye çalışmalarımızda ziyaretçilerimize rehberlik etmeye devam ediyor. TEKNOFEST’le bilim ve teknoloji coşkusuna ortak olmayı sürdürüyor, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle gelecek nesiller için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü atölyeleri, TEKNOFEST Güneydoğu’da kurulan Bilim Sokağı’nda yer alıyor. Etkinlikler, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki festival kapsamında 4 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek ve CANİKMAN atölyelerde ziyaretçilerle buluşmayı sürdürmeye devam edecek.

TÜRKİYE&#039;NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU CANİKMAN, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU&#039;DA İLGİ ODAĞI...

TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU CANİKMAN, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA İLGİ ODAĞI OLDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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