Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,3162 +0,18%
Bist 12.342,37 +0,76%
Altın Gram 6.656,57 +0,33%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,11 -3,13%
--°

SUBÜ, Şanlıurfa finallerinde 8 takımla Teknofest'te iddiasını sürdürüyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde mühendislik ve yapay zekâ ağırlıklı 4 kategoride 8 takımla yarışıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

SUBÜ, Şanlıurfa finallerinde 8 takımla Teknofest'te iddiasını sürdürüyor

SUBÜ Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde sahnede:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Şanlıurfa’da düzenlenen Teknofest 2026 finallerinde dört farklı kategoride toplam 8 takım ile mücadele ediyor. Üniversitenin Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altındaki takımlar, mühendislik, yapay zekâ, robotik, otonom sistemler, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji uygulamaları alanlarında geliştirdikleri projelerle jüri karşısına çıkıyor.

katılımcı profili ve süreç:

SUBÜ, 2026 Teknofest başvurularında 155 takımla 42 farklı kategoride yer aldı; bu ekiplerde toplam 717 öğrenci görev aldı. Yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda, üniversiteden çıkan takımlar 19 farklı yarışma kategorisinde yarıştı ve bu süreçte 36 takım finale kalma başarısı gösterdi. Şanlıurfa finallerinde elde edilecek sonuçların, SUBÜ’nün saha performansını daha da ileri taşıması bekleniyor.

elde edilen dereceler ve hedefler:

Şu ana kadar tamamlanan yarışmalarda SUBÜ takımları 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 6 derece elde etti. Üniversite, Şanlıurfa’daki finallerin tamamlanmasıyla bu sıralamaya yenilerinin eklenmesini hedefliyor. Süreci değerlendiren SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken, "Bu yıl ilk kez Teknofest’in paydaşları arasında yer alıyoruz. Elde edilen başarıları sürdürülebilir bir gelişim anlayışının parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak ilerlemek ve öğrencilerimizin proje geliştirme, takım çalışması ve teknoloji üretme yetkinliklerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üniversite yönetimi ve koordinatörlük, Teknofest sürecini hem öğrenci deneyimini zenginleştiren bir eğitim fırsatı hem de kurumun teknoloji üretme kapasitesini pekiştiren bir platform olarak değerlendiriyor. Şanlıurfa finallerinde alınacak yeni dereceler, SUBÜ'nün bölgesel ve ulusal arenadaki görünürlüğünü artırmaya devam edecek.

SUBÜ, ŞANLIURFA’DA ‘TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’ ADIYLA DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026 FİNALLERİNDE 4 FARKLI...

SUBÜ, ŞANLIURFA’DA ‘TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’ ADIYLA DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026 FİNALLERİNDE 4 FARKLI KATEGORİDE 8 TAKIMLA YARIŞIYOR. TEKNOFEST 2026’NIN TAMAMLANAN YARIŞMALARINDA 2 BİRİNCİLİK, 2 İKİNCİLİK VE 2 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE EDEN SUBÜ, ŞANLIURFA’DA YENİ DERECELER İÇİN MÜCADELE EDİYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı
images

Canikman puşiyle sahneye çıktı, TEKNOFEST'te ziyaretçileri coşturdu
images

tekno fest güneydoğu şanlıurfa'da üçüncü gün coşkusu
images

Van Gölü mikrobiyalitleri Mars örnekleriyle bağ kurmayı hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şaphane'de gıda güvenliğine sıkı takip: işletmelerde hijyen ve muhafaza koşulları denetlendi

Karabük eğitim ve araştırma hastanesinde bir ilk: ALIF ile kompleks omurga ameliyatı

Denizli'nin genç yıldızı Nefise Kaymakçı Avrupa ringinde madalya peşinde

Pazar koşusu nedeniyle Bursa'da bazı ana arterlerde trafik düzenlemesi uygulanacak

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı