SUBÜ, Şanlıurfa finallerinde 8 takımla Teknofest'te iddiasını sürdürüyor

SUBÜ Teknofest 2026 Şanlıurfa finallerinde sahnede:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Şanlıurfa’da düzenlenen Teknofest 2026 finallerinde dört farklı kategoride toplam 8 takım ile mücadele ediyor. Üniversitenin Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altındaki takımlar, mühendislik, yapay zekâ, robotik, otonom sistemler, elektrikli araçlar ve ileri teknoloji uygulamaları alanlarında geliştirdikleri projelerle jüri karşısına çıkıyor.

katılımcı profili ve süreç:

SUBÜ, 2026 Teknofest başvurularında 155 takımla 42 farklı kategoride yer aldı; bu ekiplerde toplam 717 öğrenci görev aldı. Yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda, üniversiteden çıkan takımlar 19 farklı yarışma kategorisinde yarıştı ve bu süreçte 36 takım finale kalma başarısı gösterdi. Şanlıurfa finallerinde elde edilecek sonuçların, SUBÜ’nün saha performansını daha da ileri taşıması bekleniyor.

elde edilen dereceler ve hedefler:

Şu ana kadar tamamlanan yarışmalarda SUBÜ takımları 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplam 6 derece elde etti. Üniversite, Şanlıurfa’daki finallerin tamamlanmasıyla bu sıralamaya yenilerinin eklenmesini hedefliyor. Süreci değerlendiren SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Telçeken, "Bu yıl ilk kez Teknofest’in paydaşları arasında yer alıyoruz. Elde edilen başarıları sürdürülebilir bir gelişim anlayışının parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak ilerlemek ve öğrencilerimizin proje geliştirme, takım çalışması ve teknoloji üretme yetkinliklerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üniversite yönetimi ve koordinatörlük, Teknofest sürecini hem öğrenci deneyimini zenginleştiren bir eğitim fırsatı hem de kurumun teknoloji üretme kapasitesini pekiştiren bir platform olarak değerlendiriyor. Şanlıurfa finallerinde alınacak yeni dereceler, SUBÜ'nün bölgesel ve ulusal arenadaki görünürlüğünü artırmaya devam edecek.

SUBÜ, ŞANLIURFA’DA ‘TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’ ADIYLA DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026 FİNALLERİNDE 4 FARKLI KATEGORİDE 8 TAKIMLA YARIŞIYOR. TEKNOFEST 2026’NIN TAMAMLANAN YARIŞMALARINDA 2 BİRİNCİLİK, 2 İKİNCİLİK VE 2 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE EDEN SUBÜ, ŞANLIURFA’DA YENİ DERECELER İÇİN MÜCADELE EDİYOR.