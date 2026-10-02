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Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu'nda köyde bilim ve tarımın yeni yüzü

Kütahya'da Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu, BİLSEM iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler bilim, teknoloji ve tarım atölyelerinde buluştu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Taylan Polat

Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu'nda köyde bilim ve tarımın yeni yüzü

Etkinlik ayrıntıları:

Kütahya'da, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destekleme Programı kapsamında kabul edilen okullardan biri olan Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu ev sahipliğinde "Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Altıntaş ilçesinde düzenlenen programda öğrenciler bilim, teknoloji ve tarımsal bilgi alanlarında tasarlanmış çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Programda uygulamalı çalışmalar, deney tabanlı etkinlikler ve yerel tarım uygulamalarının teknolojiyle harmanlandığı uygulamalar öne çıktı. Öğrenciler hem bilimsel düşünme becerilerini geliştirme hem de geleneksel tarımsal bilgileri çağdaş yöntemlerle değerlendirme fırsatı buldu.

Öğrenci deneyimi ve hedefler:

Etkinliğe katılan öğrenciler atölyelerde üretme ve keşfetme süreçlerini deneyimlerken, uygulamalı eğitim yoluyla öğrenmenin somut örneklerini gördü. Altıntaş İlçe Millî Eğitim Müdürü Tuba Sinan da programı ziyaret ederek atölye çalışmalarını inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programın temel hedefleri arasında köy okullarında eğitim gören çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak ile tarımsal bilgi ve geleneksel deneyimlerin modern yaklaşımlarla ele alınmasını teşvik etmek yer aldı. Bu amaçla atölye içerikleri hem yerel bilgiye saygı gösteren hem de yenilikçi düşünceyi destekleyen biçimde planlandı.

İş birliği ve yerel etki:

Etkinlik, Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu ile Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle yürütüldü ve köy okulunun fiziksel ve sosyal dokusunu dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Bu tür programların, kırsal bölgelerde uygulamalı öğrenmeyi güçlendirerek öğrencilerin gelecekte STEM ve tarım alanlarına yönelik farkındalığını artırması bekleniyor.

Sonuç olarak etkinlik, geleneksel tarımsal bilgi ile çağdaş bilimsel ve teknolojik yaklaşımları bir araya getirerek köy okulunda eğitimin niteliğini zenginleştirmeyi hedefledi.

ALTINTAŞ ÇAYIRBAŞI ŞEHİT YAŞAR ÇAKIR ORTAOKULUNDA BİLİM VE TARIM BULUŞMASI

ALTINTAŞ ÇAYIRBAŞI ŞEHİT YAŞAR ÇAKIR ORTAOKULUNDA BİLİM VE TARIM BULUŞMASI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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