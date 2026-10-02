Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

Yeşilyurt bilim merkezi öğrencilere kapılarını açtı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekleri ve Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü çalışmalarıyla hayata geçirilen Yeşilyurt Bilim Merkezi, Temmuz ayında hizmete girdi. Yeşilyurt Millet Bahçesi içinde yer alan merkez, açılışından bu yana 1.500 öğrenciye farklı branşlarda uygulamalı eğitim imkânı sundu.

eğitim programları ve atölyeler:

Merkezde 4-6 yaş okul öncesi grubu ile 7-14 yaş ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik modüler eğitim programları uygulanıyor. Program kapsamında deneylerden kodlamaya, robotik uygulamalardan tasarım atölyelerine, doğa bilimlerinden matematiğe kadar geniş bir yelpazede uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Atölye katılımlarında öğrenciler algoritma oluşturma, temel yazılım mantığı, robot tasarlama, dijital üretim süreçleri ve proje geliştirme gibi alanlarda hem teorik bilgi ediniyor hem de uygulama yapıyor. Merkez bünyesindeki Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi ise gezegenler, Güneş Sistemi, yıldızlar, galaksiler ve uzay teknolojilerini uygulamalı eğitimlerle tanıtması nedeniyle en fazla ilgi gören birimler arasında yer alıyor.

çocuklar öğrenirken üretiyor:

Yeşilyurt Bilim Merkezi'ndeki eğitim yaklaşımı, çocukların sadece bilgi edinmesinden öte deney yapma, gözlem, problem çözme ve proje geliştirme becerileri kazanmasını hedefliyor. Erken yaşta bilime yönelik merakın teşvik edildiği eğitimlerde araştırma, sorgulama ve analitik düşünme becerileri desteklenirken, uygulamalı çalışmaların çocukların özgüvenine de katkı sağladığı öne çıkıyor.

yeni dönem başvuruları ve katılım:

2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemiyle birlikte merkezde yeni eğitim dönemi başladı. Düzenlenen TEKNOFEST eğitimlerine 302 öğrenci başvururken, diğer uygulamalı bilim ve teknoloji programları için 194 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından atölye ve uygulamalı eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

başkanın değerlendirmesi:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, merkezdeki yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Geçit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK destekleriyle ilçeye kazandırılan merkezin çocukların bilime ve teknolojiye ilgisini artıran bir eğitim yuvası haline geldiğini, Temmuzdan bu yana 1.500 öğrencinin merkeze katıldığını ve yeni dönem kayıtlarına gösterilen yoğun ilginin sevindirici olduğunu ifade etti.

Geçit, Yeşilyurt Bilim Merkezi'nin geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve girişimcilerini yetiştirecek önemli bir eğitim üssü olduğunu vurgulayarak, bilim ve teknolojiye yapılan her yatırımın çocukların geleceğine ve ülkenin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu belirtti.

YEŞİLYURT BİLİM MERKEZİ’NDE 1.500 ÖĞRENCİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTU