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Yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'da coşku devam ediyor

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, yağmura rağmen binlerce ziyaretçi çekiyor; bölge için tarihi bir teknoloji buluşması.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: İrem Özkan

Yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'da coşku devam ediyor

Yağmura rağmen TEKNOFEST Güneydoğu'da 3'üncü gün coşkusu

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, 3'üncü gününde de yağışlı havaya rağmen yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oluyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bölgede ilk kez düzenlenen festival, sadece çevre illerden değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişiyi ağırlıyor.

Festival alanındaki hareketlilik, turnikelerden geçen binlerce kişinin varlığıyla daha da belirginleşti; katılımcılar farklı etkinlik ve sergilerde bir araya gelerek organizasyonun coşkusunu yükseltti.

bölge için bir ilk:

TEKNOFEST'in Güneydoğu'ya taşınması, bölgedeki teknoloji ve havacılık farkındalığını artırıyor. İlk kez yapılan bu organizasyon, gençlere ve yerel halka teknoloji okuryazarlığı, deneyim ve ilham sunma potansiyeli taşıyor.

yağmur coşkuyu durduramadı:

Kentte öğle saatlerinde etkili olan yağış, ziyaretçilerin festival heyecanını gölgeleyemedi; alanlar yağışa rağmen doldu. Etkinlikler planlandığı şekilde devam ediyor ve program kapsamında sergi, gösteri ile atölye çalışmaları ziyaretçilere kapılarını açık tutuyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, üçüncü gününde de çeşitli aktivitelerle sürüyor ve Şanlıurfa'da teknoloji odaklı canlı bir atmosfer oluşturmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI&#039;NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ, 3&#039;ÜNCÜ GÜNÜNDE DE...

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ, 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DE YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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