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canik'te karakucak geleneği festival alanını doldurdu

Canik Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali, 350 pehlivanın katılımıyla Başalan Mahallesi'nde geniş halk desteğiyle gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

canik'te karakucak geleneği festival alanını doldurdu

canik'te geleneğin merkezi: festivalin ana görüntüleri

Samsun Canik'te düzenlenen Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali, Başalan Mahallesi'ndeki festival alanında yoğun ilgiyle tamamlandı. Organizasyonda minikler, yıldızlar ve baş olmak üzere üç kategoride toplam 350 pehlivan mücadele etti. Seyirciler, gün boyu süren karşılaşmalar sırasında hem spor heyecanı hem de yöresel birlikteliğin canlı örneklerini izledi.

Festivale katılan başpehlivanlar arasında Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara, Salih Erinç, Recep Taslak, Ünal Karaman ve Yunus Emre Yaman yer aldı. Saha performansları, kıyasıya mücadeleler ve izleyici coşkusu ön plandaydı.

yerel yönetimin vurgusu: kültür ve gelecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güreş alanında pehlivanlara başarı dileyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Sandıkçı konuşmasında, ata sporu güreşin nesiller arasında aktarılmasının önemine dikkat çekti ve festivalin bu mirası yaşatma çabasında kilit rol oynadığını vurguladı. Başkan, ilçede 7'den 70'e herkesin etkinlikte yer aldığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Organizasyon, Canik Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Canik Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bu ortak yapı, festivalin düzenli ve geniş katılımlı bir etkinlik olarak sürdürülmesine katkı sağladı.

Etkinliğe ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz da katıldı. Yerel yetkililerin ve halkın yoğun ilgisi, festivalin bölgesel bir buluşma noktası olarak önemini pekiştirdi ve gençlerin güreşle tanışmasına imkan sundu.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ&#039;NİN BÜYÜK İLGİYE SAHNE OLAN CANİK GELENEKSEL KARAKUCAK GÜREŞ...

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ'NİN BÜYÜK İLGİYE SAHNE OLAN CANİK GELENEKSEL KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ'NDE PEHLİVANLAR BİRİNCİLİK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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