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Çorum'un hafızasına kayıt düşen iki yeni çalışma

Çorum Belediyesi, iki yeni kültür eseri sundu: Ethem Erkoç'un Anadolu velilerini incelediği çalışma ve Dr. Mahmut Şener'in konak anıları, Kent Arşivinde.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çorum'un hafızasına kayıt düşen iki yeni çalışma

Çorum'un hafızasına kayıt düşen iki yeni çalışma

Çorum Belediyesi, Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan iki yeni eseri okuyucularla buluşturdu. Yayınlar, kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlandı ve yerel belleğe katkı vermeyi hedefliyor.

Anadolu irfanı ve veliler:

Anadolu’da Dört Veli, Dört Tarik, Ethem Erkoç tarafından kaleme alındı. Eserde Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli ve Somuncu Baba gibi Anadolu irfan geleneğinin öne çıkan temsilcilerinin hayatları ve düşünce dünyaları ele alınıyor. Çalışma, bu önemli şahsiyetlerin Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesine katkılarını ve Çorum’la olan bağlantılarını da irdeliyor.

Bir konakta geçen yaşam ve tanıklıklar:

Konakta Geçen Bir Ömür ise tarihçi Dr. Mahmut Şener tarafından kaleme alındı. Eser, Meclis-i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum milletvekili olarak görev yapan Abdullah İsmet Eker’in torunu Türkan Alaybeyoğlu’nun hatıralarından derlenmiş; aile ilişkilerinden komşuluk kültürüne, eğitim anlayışından geleneklere, gündelik yaşamdan devlet-toplum ilişkilerine kadar dönemin şehir hayatına ilişkin çok sayıda ayrıntı içeriyor.

Her iki eser de Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebiliyor ve kentin sosyal ile kültürel tarihine ışık tutan önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA...

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA KÜLTÜR YAYINLARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN "ANADOLU’DA DÖRT VELİ, DÖRT TARİK" VE "KONAKTA GEÇEN BİR ÖMÜR" ADLI İKİ YENİ ESERİ OKUYUCUYLA BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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