Çankaya'da sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası şüpheli gözaltına alındı

ankara çankaya'daki olay:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerinde çekildiği belirtilen ve uygunsuz hareketleri gösteren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Paylaşılan kayıtlar toplumda tepki çekince, emniyet birimleri olayla ilgili çalışma başlattı.

soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmayı yürüten ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki inceleme sonucunda şüphelinin S.D. olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği tarafından koordine edildi ve belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonla gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemlerinin bitirilmesi üzerine adliyeye sevk edilecek. Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında gerekli adli prosedürlerin uygulanacağını bildirdi.

ANKARA ÇANKAYA’DA UYGUNSUZ DAVRANIŞLARDA BULUNAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.