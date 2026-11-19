Çankırı'da kulübe yangını:

Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde bulunan bir kulübede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve polis kısa sürede bölgeye ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi; ancak kulübe büyük çapta maddi hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI’DA BİR KULÜBEDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.