Çankırı'da kulübe yangını:
Çankırı'nın Aksu Mahallesi'nde bulunan bir kulübede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Müdahale ve güvenlik önlemleri:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve polis kısa sürede bölgeye ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Hasar ve soruşturma:
Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi; ancak kulübe büyük çapta maddi hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÇANKIRI’DA BİR KULÜBEDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!