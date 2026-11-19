tamirhanede lpg tüpü patlaması

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde, tamir halindeki bir LPG'li araca ait tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama büyük bir gürültü oluşturdu ve alevler kısa süre içinde iş yerini sardı.

olayın gelişimi:

İş yerinde bulunan görgü tanıkları, patlama anında yüksek bir ses duyduklarını ve ardından alevlerin hızla yayıldığını aktardı. Yangın sırasında tamirhanede bulunan 2 işçi yaralandı; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve tahribat:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında oto tamirhanesinde büyük çapta hasar oluştu; iş yerinde bulunan 6 araç tamamen yanarak hurda hâline geldi, koltuklar, kaporta ve motor aksamları kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde ortaya çıkan görüntüler iş yerinin ağır hasar aldığını gösterdi.

Görgü tanıkları ve ekiplerin ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, patlamanın nedeninin tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü belirtti.

MERSİN’DE BİR OTO TAMİRHANESİNDE LPG’Lİ ARAÇ TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA 6 ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGINDA İŞ YERİNDE BULUNAN 2 İŞÇİ YARALANIRKEN, ALEVLERİN SARDIĞI TAMİRHANE VE ARAÇLAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ.