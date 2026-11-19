Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Marmaris Çarşısı’nın modern, estetik ve cazip bir görünüme kavuşturulması amacıyla yürütülen yenileme programında son etap için hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalar, 40, 42, 44, 47 ve 49 sokaklarıni kapsayan toplam 3 bin 300 metrekarelik alanda yürütülecek.

Diğer etaplarda olduğu gibi bu bölgede de öncelikle eski ve yıpranmış üst kaplamalar kaldırılacak, zemin ve bina cephelerinde iyileştirmeler yapılacak. Altyapı işleri tamamlandıktan sonra sokaklar kent estetiğine uygun, modern zemin kaplamalarıyla düzenlenecek ve çarşıya uyumlu görsel bir bütünlük sağlanacak.

Geçen dönem çalışmaları ve elde edilen dönüşüm:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından 2025 yılının başında başlatılan kentsel yenileme programı kapsamında daha önce Asmalı Sokak (43. Sokak) ve postane sokağı (51. Sokak) ile geçtiğimiz yıl 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda çalışmalar gerçekleştirilmişti. Yenilenen sokaklar hem ilçe halkından hem de turistlerden yoğun beğeni aldı.

Başkan Ünlü, çalışma alanlarında yapılan son kontrollerin ardından sürece ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "İlçemizin merkezi ve ekonominin can damarı olan çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarla çarşının yüzde 60’ında dönüşüm gerçekleştirdik. Büyük de beğeni topladı. Kalan yüzde 40’lık bölümde de çalışmalarımızı hızla başlatarak bu süreci en kısa sürede tamamlayacağız. Marmaris’in kent kimliğini güçlendireceğiz."

Süreç, hazırlık ve beklentiler:

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmaris Belediyesi ekipleri yeni etap için hazırlıklarını tamamladı ve saha kontrollerini bitirdi. Projede altyapı onarımları, zemin iyileştirmeleri ve bina cephe düzenlemeleri adım adım uygulanacak; çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin ticari ve yaya trafiğine daha ferah bir ortam sunması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, önceki etaplarda elde edilen geri dönüşler ve estetik kazanımların yeni bölümde de tekrarlanmasını amaçladıklarını belirtiyor. Yerel ekonominin merkezi konumundaki çarşıda yapılacak bu son etap düzenlemeleriyle Marmaris’in kent kimliği ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MARMARİS ÇARŞISI’NI MODERN, ESTETİK VE CAZİP BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN YENİLEME ÇALIŞMALARINDA SON ETABA GELİNDİ.