Elazığ’da beşinci kattaki yangın:

Elazığ Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak'ta bulunan bir binanın 5’inci katında yer alan evde, edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ileterek aynı zamanda sağlık ve polis ekiplerini bilgilendirdi. İhbar üzerine kısa sürede ekipler olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının zamanında yapıldığını belirtti.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik ve idari tespitlerin ardından olayın nedenine ilişkin bilgi paylaşılacağı bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ