Çankırı’da deniz düşleri müzede tuvallere taşındı

Çankırı Müzesi, karasal bir şehirde nadir görülen bir temayı ağırlıyor: denizaltı yaşamı. Zehra Erişen tarafından 30 senedir üretilen, deniz ve su altı canlılarını konu alan resimler sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

sanatçı ve sanatında deniz teması:

30 senedir sanatla uğraşan ressam Zehra Erişen, eserlerinde okyanus, resif ve denizaltı ekosistemlerini tuvallere taşıyor. Erişen kendi söyleşisinde şunları aktardı: 'Okyanus, resif ve denizaltı canlılarının yaşadığı yerleri resmettim, ondan sonra deniz sevgim çok fazla olduğu için deniz üstü ve denizaltı olarak temamı sürdürüyorum. Bu bakış açısıyla ürettiğim eserlerde izleyicinin doğa ile insan arasındaki bağı yeniden keşfetmesini amaçlıyorum.' Bu ifadeler, sanatçının doğa ve insan ilişkisine odaklanan yaklaşımını özetliyor.

sergi detayları ve geçmiş sergiler:

Sergi Çankırı Müzesi bünyesinde açıldı ve ziyaretçilere sunuluyor; gösterim 15 Kasım'a kadar devam edecek. Erişen daha önce Çamaşırhane ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde hem karma hem kişisel sergiler düzenledi. Ayrıca sanatçı, İstanbul'daki fuarlara ve Ankara'daki Art Ankara'ya katılarak eserlerini farklı izleyici kitleleriyle buluşturdu.

Çankırı gibi iç bölgelerde deniz temalı bir serginin yer alması, eserlerin taşıdığı görsel ve duygusal zenginliği daha görünür kılıyor. Ziyaretçiler hem sanatçının uzun soluklu üretimini hem de deniz yaşamının betimlenişini bir arada görme fırsatı buluyorlar.

ÇANKIRI'DA DENİZİ KONU ALARAK YAPILAN RESİMLER, AÇILAN SERGİDE VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU.