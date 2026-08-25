Bolu'da aniden bastıran yağmur günlük yaşamı etkiledi

Bolu'da ani yağış kent merkezinde hayatı sekteye uğrattı

Bolu'da gün boyu etkili olan sıcak ve bunaltıcı hava, kent merkezinde aniden bastıran yağmurla kesintiye uğradı. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği sırada başlayan yağış cadde ve sokakların kısa sürede ıslanmasına neden oldu.

Vatandaşların durumu:

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerinin saçaklarına ve kapalı alanlara sığındı. Yanında şemsiyesi bulunanlar ise yağışa aldırış etmeden yollarına devam etti.

Ulaşım ve yağışın süresi:

Aniden bastıran yağış hem yaya trafiğini hem de araç trafiğini etkiledi; sokakta olanlar kısa süreli güçlük yaşadı. Gözlemlere göre yağmur yaklaşık 15 dakika içinde etkisini yitirdi ve kentteki hava tekrar ısındı.

Kısa süreli yağış, kent merkezindeki günlük akışı geçici olarak aksatırken, vatandaşlar mevsim normallerinin dışındaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

BOLU’DA HAVA SICAKLIĞININ 30 DERECEYE ULAŞTIĞI BUNALTICI HAVADA ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR, KENT MERKEZİNDE GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.