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Sığacık'ta denizin devini kıyıya çıkaran 260 kiloluk orkinos

Sığacık açıklarında Target teknesinin mücadelesi sonucu 2,80 m boyunda ve 260 kg ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos yakalandı, bölge rekoru olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Sığacık'ta denizin devini kıyıya çıkaran 260 kiloluk orkinos

Sığacık açıklarında dev orkinos yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında, Target isimli tekneyle yapılan av sırasında 2 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 260 kilogram ağırlığında bir mavi yüzgeçli orkinos yakalandı. Kaptan İbrahim Uslu yönetimindeki 'Target' ekibi, uzun süren ve zorlu bir mücadelenin ardından balığı tekneye aldı.

rekor ve bölgeye yansıması:

Yakalanan orkinos, bölgedeki en büyük orkinos avlarından biri olarak kayıtlara geçti ve yerel ölçekte 'Sığacık rekoru' olarak değerlendirildi. Teknenin yanındaki fotoğraflar ve görüntüler, balığın hem boyu hem de ağırlığının izleyenlerde şaşkınlık uyandırdığını gösterdi.

mücadele anı ve tekne ekibi:

Av sırasında yaşanan mücadele uzun ve güç gerektiren bir mücadele olarak aktarıldı. Ekip, denizdeki kontrollü çalışmanın ardından balığı tekneye çekmeyi başardı; yapılan ölçümler sonucunda balığın 2 metre 80 santimetre boyunda ve 260 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.

2 METRE 80 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA VE TAM 260 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV MAVİ YÜZGEÇLİ...

2 METRE 80 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA VE TAM 260 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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