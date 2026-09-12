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Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayında polis memurlarına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı; fenomen Semih Varol gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

olayın özeti:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca canlı yayında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılık, canlı yayında sarf edildiği belirtilen ifadeler üzerine soruşturma başlattı. Varol hakkında yürütülen soruşturmada değerlendirilen suçlama 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu içeriyor.

gözaltı ve sonraki adımlar:

Başsavcılık talimatıyla gözaltına alınan Varol'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Adli sürecin ilerleyişi ve olası hukuki süreç, yetkili makamların işlemleriyle belirlenecek.

Sosyal medya fenomeni Semih Varol polis memurlarına yönelik sözleri nedeniyle gözaltına...

Sosyal medya fenomeni Semih Varol polis memurlarına yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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