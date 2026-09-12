Büyükçekmece'de park tartışması soruşturmaya dönüştü

Büyükçekmece'de olayın seyri

İstanbul Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi Kaya Sokak'ta araç park edilmesi nedeniyle çıktığı belirlenen tartışma, tarafların yumruklaşmasıyla kavgaya dönüştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk incelemelerde tarafların hafif şekilde yaralandığı, daha sonra bir grubun diğer tarafın ikametine giderek bina önündeki araçlara zarar verdiği ve ikamete taş ile sopa attığı tespit edildi.

Soruşturmanın içeriği ve bulgular:

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheli ve müştekiler arasında İ.Ç., O.Ç. ve A.Ç. gibi isimler yer alıyor. Dosyaya giren bilgi ve belgeler incelenirken olaya ilişkin deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor. Başsavcılık açıklamasında, olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine dair hiçbir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Olayın ardından polis kayıtlarına geçen eylemler; karşılıklı kasten yaralama, hakaret ve mal zararına neden olma şeklinde değerlendirildi.

Adli süreç ve uygulanan tedbirler:

Soruşturma, Başsavcılık tarafından "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçları kapsamında yürütülüyor. Olaya ilişkin delil toplama çalışmaları devam ederken, adliyeye sevk edilen O.Ç., A.Ç., İ.Ç. ve Ü.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında elde edilecek ek delillerin dosyaya girmesiyle birlikte işlemler ve olaya karışanların hukuki durumlarının netleşmesi bekleniyor. Başsavcılığın açıklaması, kavgaya dönüşen park tartışmasının bugüne kadar tespit edilen veriler ışığında herhangi bir etnik veya mezhepsel motivasyona dayandırılmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Büyükçekmece'deki "park kavgasına" ilişkin soruşturma başlatıldı