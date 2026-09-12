Bursa'da ters yönde ilerleyip kaosa neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Olayın seyri

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Anayolda ters yönde ilerleyen bir otomobili fark eden polis ekipleri aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı H.A. ekiplerin müdahalesiyle karşılaştı. Yapılan ilk tespitlere göre sürücünün alkollü olduğu belirlendi ve olay kısa sürede kaosa dönüştü.

Polis müdahalesi ve taşkınlık:

İfade ve müdahaleye tepki gösteren Büşra A., direnerek ekiplerle arbede yaşadı. Kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen kadın, olayı görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi ve bir gazetecinin 'Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu' sorusu üzerine kameraya tükürdü. Daha sonra yere yatarak bayılma numarası yaptığı görülen sürücü, polislerin müdahalesine rağmen yeniden taşkınlık çıkardı ve polis aracına saldırdı.

Olay anında polislerin kontrolünden bir an için kurtulan Büşra A., anayola fırlayarak seyir hâlindeki araçların arasına doğru koştu. Ekipler, olası çarpma riskine rağmen peşinden koştu ve kadını araçların altına düşmekten son anda kurtararak yolun dışına çıkardı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler tarafından cep telefonu ve kamera ile kayda alındı.

Adli süreç ve önceki kayıtlar:

Yaşananların ardından Büşra A. ve H.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh güvenliği açısından değerlendirilen dosya sonucunda Büşra A. tutuklanarak cezaevine gönderildi; H.A. ise serbest bırakıldı.

Resmi kayıtlara göre şüphelilerin daha önce de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi. H.A.'nın yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan kaydı olduğu, Büşra A.'nın ise tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kayıtlı olduğu belirtildi.

Polis merkezinden adliyeye sevk sırasında bir gazetecinin 'Neden arkadaşımıza tükürdünüz' sorusuna Büşra A. 'Terbiyesizlik yaptığı için' şeklinde cevap verdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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