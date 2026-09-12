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Çocuk odasında başlayan yangın: Çorum’da 7 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Çorum Ulukavak Mahallesi'nde çocuk odasında başlayan yangında dumandan etkilenen Irak uyruklu 2'si çocuk, toplam 7 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çocuk odasında başlayan yangın: Çorum’da 7 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Ulukavak Mahallesi'nde apartman dairesinde yangın

Olay, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki evde meydana geldi. Evdeki çocuk odasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede yoğun dumana yol açtı ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken aynı zamanda içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin merdivenli araçla yaptığı müdahale sonucu, dumandan etkilenen Irak uyruklu 2'si çocuk, toplam 7 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralananlar tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın diğer dairelere ve katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÇORUM&#039;DA 4 KATLI BİR BİNANIN 3. KATINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN IRAK UYRUKLU 2&#039;Sİ ÇOCUK...

ÇORUM'DA 4 KATLI BİR BİNANIN 3. KATINDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN IRAK UYRUKLU 2'Sİ ÇOCUK TOPLAM 7 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MERDİVENLİ ARAÇLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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