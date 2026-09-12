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Husiler Kızıldeniz kıyılarını ele geçirdiklerini gösteren operasyon görüntülerini yayımladı

Husiler, 3 Eylül'de başlattıkları operasyonun çatışma ve baskın görüntülerini yayımladı; Kızıldeniz kıyılarının tamamen ele geçirildiği iddia edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:51

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Husiler Kızıldeniz kıyılarını ele geçirdiklerini gösteren operasyon görüntülerini yayımladı

Operasyonun ilk görüntüleri:

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlere karşı başlattıkları askeri operasyona ait çatışma anları ve baskın görüntülerini yayımladı. Yayınlanan kayıtlar "Geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlardan ilk görüntüler" başlığıyla servis edildi.

Paylaşılan görüntülerde çeşitli bölgelerdeki askeri mevziler ve birliklere düzenlenen baskınlar, çatışma anları ile sonrasında kaydedilen sahneler yer alıyor. Videolar, operasyonun eş zamanlı ve yaygın bir şekilde sürdüğünü göstermeyi amaçlıyor.

Ele geçirilen noktalar ve resmi iddialar:

Husiler, 3 Eylül tarihinde başlattıkları operasyon kapsamında ülkenin Kızıldeniz kıyılarının tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. Harekatın bir sonucu olarak, 10 Eylül tarihinde Mocha liman kentinin ele geçirildiği açıklandı; ayrıca Mayyun (Perim) Adası ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş adalarının kontrolünün sağlandığı bildirildi.

Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, operasyon kapsamında yaklaşık 5 bin 400 kilometrekarelik bir alanın hükümet ve koalisyon güçlerinden çıkarıldığını iddia etti. Bu açıklama, grubun operasyonun coğrafi etkisini vurgulama çabası olarak dikkat çekti.

Yerel yönetim ve uluslararası yansımalar:

Fransız basınına konuşan bir Yemen hükümeti yetkilisi, Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini belirterek, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" ifadesini kullandı. Bu beyan, bölgede kontrolün el değiştirdiği iddialarını destekler nitelikte sunuldu.

Yayımlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar, bölgedeki askeri dengelerde hızlı değişiklikler yaşandığına işaret ediyor. Husilerin kamuya açık paylaşımları, hem yerel hem de uluslararası aktörlerin durumu değerlendirmesi için yeni bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

YEMEN&#039;DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİLER, ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN TANINAN YEMEN HÜKÜMETİ VE SUUDİ...

YEMEN'DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİLER, ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN TANINAN YEMEN HÜKÜMETİ VE SUUDİ ARABİSTAN DESTEKLİ GÜÇLERE KARŞI BAŞLATTIĞI ASKERİ OPERASYONA İLİŞKİN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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