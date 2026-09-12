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Bandırma'da Manyas yol ayrımında arkadan çarpma: kamyon sürücüsü sıkıştı, itfaiye kurtardı

Bandırma'da Manyas yol ayrımı yakınında kamyonun arkadan çarptığı kazada sürücü M.G. kamyonda sıkıştı; itfaiye kurtardı, yaralı hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 22:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bandırma'da Manyas yol ayrımında arkadan çarpma: kamyon sürücüsü sıkıştı, itfaiye kurtardı

kaza ve müdahale:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma - Susurluk kara yolu Manyas yol ayrımı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon traktöre arkadan çarptı. Kaza, aynı istikamette seyreden araçların çarpışması sonucu oluştu.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, M.G. yönetimindeki 16 BNK 780 plakalı kamyon, önündeki H.E. idaresindeki 10 ATD 822 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ön kısmında belirgin hasar oluştu, kamyon sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yürüttükleri müdahale sonucu sıkışan sürücü M.G.'yi araçtan çıkardı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve trafik akışı:

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar ve delil toplama sürüyor; görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu.

Yetkililer, bölgedeki trafik akışının kaza sonrası kontrollü şekilde sağlandığını, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

BANDIRMA&#039;DA KAMYON TRAKTÖRE ÇARPTI: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

BANDIRMA'DA KAMYON TRAKTÖRE ÇARPTI: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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